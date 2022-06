Pensioni, torna lo “scudo”. Poi Quota 41 per tutti? (Di venerdì 24 giugno 2022) Corre l’inflazione e le Pensioni avranno uno “scudo” più forte del passato per fronteggiare il rialzo dei prezzi. Ma il caro vita rischia di pesare come un macigno sui conti pubblici Pensioni, torna lo scudo “Da quest’anno, spiega il Messaggero, è tornato in vigore il sistema di indicizzazione per quote e scaglioni degli assegni: un sistema più favorevole ai pensionati e che prevede il recupero pieno dell’inflazione per chi percepisce un assegno fino a 4 volte il minimo (circa 2.000 euro); una rivalutazione del 90% per la Quota tra quattro e cinque volte quella minima e del 75% per quella superiore a 5 volte”. Il meccanismo permette il recupero pieno dell’inflazione sui primi duemila euro anche a chi ha assegni più alti”. Ma, ovviamente, ha un costo per lo Stato. A ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Corre l’inflazione e leavranno uno “” più forte del passato per fronteggiare il rialzo dei prezzi. Ma il caro vita rischia di pesare come un macigno sui conti pubblicilo“Da quest’anno, spiega il Messaggero, èto in vigore il sistema di indicizzazione per quote e scaglioni degli assegni: un sistema più favorevole ai pensionati e che prevede il recupero pieno dell’inflazione per chi percepisce un assegno fino a 4 volte il minimo (circa 2.000 euro); una rivalutazione del 90% per latra quattro e cinque volte quella minima e del 75% per quella superiore a 5 volte”. Il meccanismo permette il recupero pieno dell’inflazione sui primi duemila euro anche a chi ha assegni più alti”. Ma, ovviamente, ha un costo per lo Stato. A ...

