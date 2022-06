MSI: i laptop perfetti per gamer e content creator grazie alle GPU NVIDIA (Di venerdì 24 giugno 2022) In passato i notebook non erano un’alternativa valida ad un PC fisso in tutte quelle situazioni in cui erano richieste performance maggiori come il gaming e la creazione di contenuti. Ma negli ultimi anni ciò è cambiato grazie ad hardware sempre più performanti, come le più recenti GPU di NVIDIA, capaci di offrire anche su laptop potenze simili o vicine a quelle di un desktop da gaming di fascia media ed alta. MSI è tra i principali produttori di notebook dedicati ai gamer ed ai content creator, offrendo sul mercato linee dedicate ad entrambe le categorie con design studiati per soddisfare i loro diversi requisiti, e configurazioni hardware in grado di offrire tutta la potenza di cui hanno bisogno ad un prezzo vantaggioso. Per il gamingI notebook da gaming di MSI offrono agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) In passato i notebook non erano un’alternativa valida ad un PC fisso in tutte quelle situazioni in cui erano richieste performance maggiori come il gaming e la creazione di contenuti. Ma negli ultimi anni ciò è cambiatoad hardware sempre più performanti, come le più recenti GPU di, capaci di offrire anche supotenze simili o vicine a quelle di un desktop da gaming di fascia media ed alta. MSI è tra i principali produttori di notebook dedicati aied ai, offrendo sul mercato linee dedicate ad entrambe le categorie con design studiati per soddisfare i loro diversi requisiti, e configurazioni hardware in grado di offrire tutta la potenza di cui hanno bisogno ad un prezzo vantaggioso. Per il gamingI notebook da gaming di MSI offrono agli ...

