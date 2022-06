MotoGP oggi, GP Olanda 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 24 giugno 2022) oggi, venerdì 24 giugno, prenderà il via il weekend del GP d’Olanda, round del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Assen assisteremo a una giornata molto importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e delle gare di domenica. In MotoGP Fabio Quartararo, reduce dalla doppietta Catalogna-Germania, è lanciatissimo verso la conferma del suo secondo titolo mondiale consecutivo. Il francese sembra davvero inarrestabile e soprattutto sa sfruttare a proprio vantaggio gli errori dei suoi avversari. Quanto accaduto al Sachsenring è emblematico. Vedremo se anche sul celebre circuito dei Paesi Bassi questa tendenza si replicherà. La Ducati deve reagire e Francesco Bagnaia è il primo a essere chiamato in causa. La caduta della corsa tedesca è solo l’ultimo episodio di una serie poco fortunata in cui il ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022), venerdì 24 giugno, prenderà il via il weekend del GP d’, round del Motomondiale. Sul tracciato di Assen assisteremo a una giornata molto importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e delle gare di domenica. InFabio Quartararo, reduce dalla doppietta Catalogna-Germania, è lanciatissimo verso la conferma del suo secondo titolo mondiale consecutivo. Il francese sembra davvero inarrestabile e soprattutto sa sfruttare a proprio vantaggio gli errori dei suoi avversari. Quanto accaduto al Sachsenring è emblematico. Vedremo se anche sul celebre circuito dei Paesi Bassi questa tendenza si replicherà. La Ducati deve reagire e Francesco Bagnaia è il primo a essere chiamato in causa. La caduta della corsa tedesca è solo l’ultimo episodio di una serie poco fortunata in cui il ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? ACCADDE OGGI: #14giugno 2009 ?? VALENTINO-JORGE ?? Il finale EPICO del GP di Catalunya ?? @MotoGP #SkyMotori… - AnnaMancini81 : MotoGP Gran Premio Olanda, il week-end in diretta solo su Sky: su TV8 la gara in replica - saidandd0o0ne : 'La esse, la esse di Valentino Rossi che torna a vincere! TORNA A VINCERE, ROSSI C'È' Oggi magone non indifferente??… - infoitsport : Oggi Razgatlioglu sulla Yamaha MotoGP: 'Il mio stile è alla Marquez' - FormulaPassion : Test sulla #Yamaha M1 oggi per #Razgatlioglu -