Marsiglia: contatto con l'Arsenal per Nuno Tavares (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo il portale francese Footmercato, l'Olympique Marsiglia ha messo nel mirino l'esterno portoghese dell'Arsenal Nuno Tavares.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo il portale francese Footmercato, l'Olympiqueha messo nel mirino l'esterno portoghese dell'....

Pubblicità

ilpodsport : #Calciomercato Roma, contatto con il Marsiglia per Kluivert e Veretout: la situazione #ilpodsport - roma_magazine : CDS - Contatto tra Roma e Marsiglia per Veretout e Kluivert - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Contatto tra Roma e Marsiglia per Veretout e Kluivert - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Contatto tra Roma e Marsiglia per Veretout e Kluivert - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Contatto tra Roma e Marsiglia per Veretout e Kluivert -