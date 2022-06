__Dissacrante__ : RT @ilpost: ll batterio più grande mai scoperto - emenietti : ll batterio più grande mai scoperto - ilpost : ll batterio più grande mai scoperto - uunonismo : il batterio della pertosse ha più sinapsi - nanoscalebiomed : @alice_ledda_ @GandalfGrigioOf @539th Ma un virus a rna muta più velocemente, e ne esplora di più nell’unita’ di te… -

RaiNews

... ma dopo aver esaminato ilsi è dovuto ricredere . La maggior parte delle cellule batteriche sono microscopiche, in genere lunghe circa due micrometri; gli "esemplari"grandi possono ..."Abbiamo ricordato " conclude " che al prosciugamento di alcune parti del Chiese nel 2018 fu imputata, dastudi, la responsabilità della diffusione deldella legionella che causò almeno ... Guadalupa, scoperto batterio gigante. Gli studiosi: "E' come un essere umano alto come l'Everest"