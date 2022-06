La “squadra” dei Conservatori europei a Roma per aiutare il Terzo Settore a vincere: convegno di Ecr e Asi (Di venerdì 24 giugno 2022) Una grande “squadra”, quella dei Conservatori europei, dà la mano ad Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), per “vincere” la partita del Terzo Settore. Si è aperto al Centro Congressi Cavour a Roma il convegno dal tema “Terzo Settore, motore di sviluppo per l’Europa”: organizzato dall’ECR Party (il Partito conservatore europeo presieduto da Giorgia Meloni), iniziativa fortemente voluta da Antonio Giordano, segretario nazionale di Ecr, che aprirà i lavori di sabato 25 giugno. Un’evento di cui c’era fortemente necessità e che proseguirà nei prossimi giorni presso l’Hotel Massimo d’Azeglio (Via Cavour, 18). Il Terzo Settore, ossia le associazioni, la rete del volontariato, si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Una grande “”, quella dei, dà la mano ad Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), per “” la partita del. Si è aperto al Centro Congressi Cavour aildal tema “, motore di sviluppo per l’Europa”: organizzato dall’ECR Party (il Partito conservatore europeo presieduto da Giorgia Meloni), iniziativa fortemente voluta da Antonio Giordano, segretario nazionale di Ecr, che aprirà i lavori di sabato 25 giugno. Un’evento di cui c’era fortemente necessità e che proseguirà nei prossimi giorni presso l’Hotel Massimo d’Azeglio (Via Cavour, 18). Il, ossia le associazioni, la rete del volontariato, si ...

