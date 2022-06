La Corte Suprema ferma l' aborto Polemiche negli Usa e nel mondo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Stati Uniti: con una maggioranza di cinque giudici contro quattro, laha abrogato Roe v Wade, sentenza del 1973 che definiva l’un diritto costituzionalmente garantito. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, visto che a maggio Politico aveva pubblicato una bozza di verdetto che anticipava di fatto questa decisione. Questa decisione nasce nel più ampio contesto della controversia legale che ha riguardato una legge del Mississippi che, introdotta nel 2018, rende illegale l’interruzione di gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione. La Costituzione”, si legge nella sentenza, “non fa alcun riferimento all', né tale diritto è implicitamente tutelato da qualsiasi norma costituzionale, compresa quella su cui fanno leva i difensori di Roe e Casey: soprattutto la clausola del giusto processo ...

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - lucasofri : Scellerati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - fracaruc : RT @ATHOMICAAQUILA1: Poiché la Corte Suprema ribalta Roe v Wade, questo dominerà il ciclo delle notizie. Le rivolte inizieranno sicuramente… - Marilenapas : RT @mariannaaprile: La sentenza della Corte Suprema Usa ci ricorda nel modo più violento e anacronistico una cosa ovvia che però dimentichi… -

Ladegli Stati Uniti ha abolito la sentenza sul diritto all'aborto. Amanda Knox ha deciso di commentare la notizia. Amanda Knox , nota alle cronache per il delitto di Meredith Kercher a ...Oggi un giorno triste per lae il Paese : lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden dopo la decisione con cui laUsa ha cancellato la storica sentenza 'Roe v. Wade' sull'aborto. Trump: Rispetta ...Com'è disciplinata questa delicata fattispecie nel resto del mondo La Corte Suprema degli Stati Uniti, prevalentemente conservatrice, ha emesso una sentenza che di fatto sancisce la fine del diritto ...I grandi brand dicono no e offrono ai loro dipendenti la possibilità di spostarsi in uno Stato dove l'aborto è consentito. E a spese dell'azienda. La lista è ...