Juventus, Kean aspetta il Psg: su di lui anche Fulham e Nottingham (Di venerdì 24 giugno 2022) Non soloil ritorno ormai imminente di Paul Pogba. In casa Juventus si lavora anche sul calciomercato in uscita e il nome caldo in queste ore è quello di Moise Kean. L’attaccante sta aspettando l’offerta del Paris Saint-Germain, che nelle scorse settimane si era fatto avanti insieme all’Atletico Madrid. anche per questo motivo il giocatore non sarebbe molto attratto dalle opzioni in arrivo dalla Premier League, con le neo-promosse Fulham e Nottingham Forest che avrebbero fatto un sondaggio. Per quanto riguarda invece l’operazione Pogba il tutto dovrebbe essere definito e ufficializzato a inizio luglio, dopo la fine del contratto che lega il francese al Manchester United. L’accordo con la Juventus sarà triennale o quadriennale, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Non soloil ritorno ormai imminente di Paul Pogba. In casasi lavorasul calciomercato in uscita e il nome caldo in queste ore è quello di Moise. L’attaccante stando l’offerta del Paris Saint-Germain, che nelle scorse settimane si era fatto avanti insieme all’Atletico Madrid.per questo motivo il giocatore non sarebbe molto attratto dalle opzioni in arrivo dalla Premier League, con le neo-promosseForest che avrebbero fatto un sondaggio. Per quanto riguarda invece l’operazione Pogba il tutto dovrebbe essere definito e ufficializzato a inizio luglio, dopo la fine del contratto che lega il francese al Mster United. L’accordo con lasarà triennale o quadriennale, con ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, su Moise #Kean ci sono @FulhamFC e @NFFC - Gazzetta_it : Juve-Atletico, incontro per Morata: offerti Kean, Rabiot o Zakaria - CareyNicholas : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @juventusfc, su Moise #Kean ci sono @FulhamFC e @NFFC - sportface2016 : #Calciomercato #Juventus Diverse opzioni per il futuro di #Kean -