Pubblicità

romanoziroldo : RT @Gazzetta_it: Jacobs, brucia le tappe e torna in pista: 'Sì, corro agli Assoluti di Rieti' - Gazzetta_it : Jacobs, brucia le tappe e torna in pista: 'Sì, corro agli Assoluti di Rieti' -

La Gazzetta dello Sport

Dopo un lungo "tira e molla", la decisione: Marcellparteciperà agli Assoluti di Rieti. È lo stesso campione olimpico ad annunciarlo sui propri account social. Sabato, assente dalle gare dal meeting di Savona del 18 maggio, correrà una batteria ...Sabato 19 marzo 2022, per Marcell, sarà diverso a prescindere: perché non ha più tutto da ... Tutto siin fretta. È il fascino unico della velocità. "Coleman è l'uomo da battere - ... Jacobs brucia le tappe e torna in pista: "Sì, sabato corro agli Assoluti di Rieti"