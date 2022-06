Infine, il bacio tra Charlene e Alberto di Monaco (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo mesi di rumor su una presunta crisi di coppia e i tanti problemi di salute di lei, prima in Africa e poi in Svizzera, Charlene Wittstock e Alberto di Monaco sono stati immortalati di nuovo insieme e questa volta in un’occasione ufficiale mentre si scambiavano in pubblico un dolce bacio sulle labbra. La principessa, infatti, è reduce da mesi davvero difficili, che l’hanno costretta a stare lontana dalla sua famiglia a causa di problemi di salute che sembravano non darle respiro. Tutto era nato da un’infezione all’apparato otorinolaringoiatrico, che le era stata diagnosticata mentre si trovava in Sudafrica e che l’aveva costretta a restare lì per diversi mesi per le cure necessarie. Successivamente aveva anche dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici e a un ricovero in Svizzera, un lungo periodo in cui si ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo mesi di rumor su una presunta crisi di coppia e i tanti problemi di salute di lei, prima in Africa e poi in Svizzera,Wittstock edisono stati immortalati di nuovo insieme e questa volta in un’occasione ufficiale mentre si scambiavano in pubblico un dolcesulle labbra. La principessa, infatti, è reduce da mesi davvero difficili, che l’hanno costretta a stare lontana dalla sua famiglia a causa di problemi di salute che sembravano non darle respiro. Tutto era nato da un’infezione all’apparato otorinolaringoiatrico, che le era stata diagnosticata mentre si trovava in Sudafrica e che l’aveva costretta a restare lì per diversi mesi per le cure necessarie. Successivamente aveva anche dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici e a un ricovero in Svizzera, un lungo periodo in cui si ...

