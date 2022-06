Il questore di Bergamo nominato dirigente generale di pubblica sicurezza della Polizia

Pubblicità

AntennaSud : Roma. Stanislao Schimera, Questore di Bergamo di origine brindisina, è stato nominato Dirigente Generale -

Il protocollo, già sottoscritto in altre città italiane (aproprio dallo stessoAuriemma), è promosso dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine e si pone come ...Il protocollo, già sottoscritto in altre città italiane (aproprio dallo stessoAuriemma), è promosso dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine e si pone come ... Attualità | Schimera nominato Dirigente generale della Polizia di Stato Nel corso degli anni la Polizia di Stato si è sempre più avvalsa di strumenti predisposti per dare maggiore incisività ed efficacia all’azione di prevenzione e contrasto alla cosiddetta violenza di ge ...Si chiama protocollo Zeus con riferimento al primo caso noto di maltrattamenti nella mitologia greca e si pone come ’modello d’azione innovativo’ per sostenere e tutelare le vittime di stalking, viole ...