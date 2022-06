"Il M5s sparirà". La profezia che affonda Grillo e Conte (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo la maggioranza degli italiani, la rottura tra Di Maio e Conte è il colpo di grazia per il Movimento. E tra gli stessi grillini regna il caos: 35,7% vorrebbe un partito più moderato, il 44,3% no Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo la maggioranza degli italiani, la rottura tra Di Maio eè il colpo di grazia per il Movimento. E tra gli stessi grillini regna il caos: 35,7% vorrebbe un partito più moderato, il 44,3% no

M5s, per 6 italiani su 10 sparirà. E Grillo va a sfogarsi dal suo dentista
M5s, lo sfogo di Grillo: 'Più che arrabbiato sono deluso e distaccato'
Il M5s è nella bufera dopo lo strappo deciso da Di Maio. In un colpo solo il partito guidato da Giuseppe Conte ha perso 62 esponenti, passati tutti con il nuovo gruppo creato dal ministro degli Esteri.
Per il 63,1% degli intervistati l'uscita di Di Maio è 'il colpo di grazia' per M5S, che sparirà definitivamente, per il 13,9% è un incidente di percorso, per il 10,2% è una scossa.