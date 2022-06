Elisabetta Gregoraci, la spallina scende troppo: vedo non vedo da infarto (Di venerdì 24 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci è stata protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip: proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei. Il discorso professionale con in arrivo una nuova avventura ma anche l’aspetto sentimentale; cerchiamo di conoscere meglio Elisabetta Gregoraci, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramL’aspetto sentimentale di Elisabetta Gregoraci è anche collegato alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello; nella casa più spiata d’Italia, infatti, ci sono state due voci di presunti flirt. Il primo voleva la showgirl insieme a Pierpaolo Pretelli dal momento che tra i due sembrava essere una buona intesa. Sappiamo tutti come è andata a finire con Pierpaolo che sta vivendo una meravigliosa relazione con Giulia Salemi. Il secondo gossip ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 giugno 2022)è stata protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip: proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei. Il discorso professionale con in arrivo una nuova avventura ma anche l’aspetto sentimentale; cerchiamo di conoscere meglio, una tra le donne più belle e affascinanti che ci siano. InstagramL’aspetto sentimentale diè anche collegato alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello; nella casa più spiata d’Italia, infatti, ci sono state due voci di presunti flirt. Il primo voleva la showgirl insieme a Pierpaolo Pretelli dal momento che tra i due sembrava essere una buona intesa. Sappiamo tutti come è andata a finire con Pierpaolo che sta vivendo una meravigliosa relazione con Giulia Salemi. Il secondo gossip ...

