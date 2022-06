Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: È caccia a Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni, Juve e Milan in corsa #calciomercato - sportli26181512 : È caccia a Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni, Juve e Milan in corsa: Zaniolo, è caccia all'asso: la Roma vuole 60 m… - Gazzetta_it : È caccia a Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni, Juve e Milan in corsa #calciomercato - lucademaria2000 : @MFerrajolo La Juve se vuole zaniolo deve caccia'1 piotta. - Cucciolina96251 : RT @FTorrente01: La #Juventus punta forte su #Zaniolo. Un incontro tra Cherubini e Allegri avrebbe fatto emergere la volontà di prendere il… -

Incontri. Per avere Nicolò, Juve e Milan hanno bussato alla porta della Roma due giorni fa, facendo scendere in campo i vertici di mercato per parlare col g.m. giallorosso Tiago Pinto, con la mediazione dell'agente del ...... quindi si farà di tutto per esaltarlo, fosse anche per la seconda parte di stagione, quindialle ali, ai vari Di Maria, Berardi,, Kostic (tra questi ne arriveranno 2 e uno sarà quasi ...Non c’è l’accordo tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo di contratto. Se ne parlerà a fine mercato, per ora il giocatore resta tra i cedibili. Ecco la situazione dopo l’incontro di ieri tra le p ...Dopo aver sondato Vicario, per il quale con l’Empoli un abbozzo di trattativa c’è, e dopo aver chiesto al Torino Milinkovic–Savic, la Fiorentina potrebbe decidere di ripartire dal passato. Il mercato ...