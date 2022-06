Dopo le armi | l' aborto La Corte incendia un' America frantumata

(Di venerdì 24 giugno 2022) Emerge una visione della Costituzione non come documento vivo, ma come monumento da preservare intatto nell'interpretazione originaria. Nessuno spazio dunque a chi vuole riformare il paese fuori dai confini stabiliti dai Padri Fondatori

Pubblicità

lorepregliasco : Dopo decenni è passato al Senato un progetto bipartisan di riforma delle leggi sulle armi negli Stati Uniti. Una be… - sole24ore : ?? #M5S nel caos, a forte rischio #scissione, con una accelerazione dopo le divergenze tra contiani e dimaiani sullo… - c2amaranello : RT @yleniaindenial1: la corte suprema degli USA ha eliminato dopo ben 50 anni il diritto all'aborto a livello federale perché i bambini pos… - nocchi_rita : RT @angeloSica1965: @ZanAlessandro Si nega il diritto all’aborto per ucciderli dopo con le armi - NemoOmen20 : RT @DarioBallini: Tranquille cittadine USA, tanto anche se non vi fanno abortire oggi poi ve li ammazzano a scuola qualche anno dopo. Quell… -

I suoi generali possono affermare di aver riportato una seconda vittoriala presa - costosa - ... riprende la battaglia del Mar Nero 20 giugno -all'Ucraina, la prova del tempo e della "...... ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondotutti questi anni in giro," come ... una guerra di aggressione e di rapina, imposta, quando serve, anche con la violenza delle." E ...Gli ucraini si sono rassegnati a ritirare le truppe dalla città del Donbass, località devastata e ormai poco difendibile ...Emerge una visione della Costituzione non come documento vivo, ma come monumento da preservare intatto nell'interpretazione originaria. Nessuno spazio dunque ...