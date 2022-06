Dieta vegetariana e dimagrimento: ecco cosa (non) c’entrano (Di venerdì 24 giugno 2022) Sì, si può dimagrire con la Dieta vegetariana, ma non dovrebbe essere questo il motivo per cui si decide di abbracciare uno stile alimentare che esclude la carne e il pesce. In effetti non lo è: i vegetariani sono spinti da motivazioni anzitutto etiche, che riguardano il benessere degli animali e l'impatto degli allevamenti intensivi sull'ambiente, oltre che da ragioni di salute perché una Dieta molto povera - o priva - di proteine animali, se correttamente bilanciata, resta la migliore per vivere meglio. «Se si abusa di alimenti proteici di origine animale si rischiano conseguenze negative anzitutto sul sistema cardiovascolare: nell’ambito di una Dieta bilanciata la carne, in particolare, andrebbe mangiata non più di due volte a settimana», ricorda infatti la dottoressa Valentina Schirò, Biologa Nutrizionista ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Sì, si può dimagrire con la, ma non dovrebbe essere questo il motivo per cui si decide di abbracciare uno stile alimentare che esclude la carne e il pesce. In effetti non lo è: i vegetariani sono spinti da motivazioni anzitutto etiche, che riguardano il benessere degli animali e l'impatto degli allevamenti intensivi sull'ambiente, oltre che da ragioni di salute perché unamolto povera - o priva - di proteine animali, se correttamente bilanciata, resta la migliore per vivere meglio. «Se si abusa di alimenti proteici di origine animale si rischiano conseguenze negative anzitutto sul sistema cardiovascolare: nell’ambito di unabilanciata la carne, in particolare, andrebbe mangiata non più di due volte a settimana», ricorda infatti la dottoressa Valentina Schirò, Biologa Nutrizionista ...

