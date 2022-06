Di rosso vestita | anche in estate | 5 capi glamour di questo colore

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilè ildella sensualità per antonomasia edinnon vogliamo rinunciarci: ecco quindi 5diperfetti in questa stagione. Ilè ildella passione, dell’amore, la massima espressione della femminilità. Possiamo indossarlod’? Certo. Come? Come desideriamo. Sì a jumpsuit, top, minigonne e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

KCorazonlalala : RT @justsaramusic: Lali mora vestita di rosso? Un grandissimo sì. - diavolettoooo : @good2330 Ma è sempre vestita così in rosso ?? - good2330 : Ma come è vestita male stasera la Longo ,sembra che sia appena uscita dalla doccia con un asciugamano rosso addosso #quartogrado - giovannicamell2 : @Gazzetta_it Eh? Pagliacceria fascio assistenzialista vestita di rosso, la finiamo di delirare sproloquiando che qu… - sofiajaureguii : nayeon vestita di rosso ???? -

Capostipite per anzianità ed eleganza Catherine Deneuve , di verde. Le fa eco in apertura ... questa volta made In Usa, Kristen McMenamy (57) in tailleur di vinile, preceduta dalla top ...Chiara Ferragni '' solo di gioielli e bolle di sapone: 'This is the mood' La foto che lascia ...mentre rivolge uno sguardo profondo e sensuale verso la fotocamera con un bicchiere di vino...Il modello debutterà in Italia all’inizio del 2023, con il Blu Ossession scelto come colore di lancio; in seguito ci saranno il Rosso Elixir, il Bianco Perla, il Nero Perla, il nuovo Grigio Titanium e ...Sara Croce, l'abito rosso per una serata speciale è davvero incantevole: il décolleté è in bella mostra, la "Bonas" di Avanti un Altro sbalordisce ...