Delia Duran e Alex Belli costretti ad avere meno rapporti intimi | parla lei

(Di venerdì 24 giugno 2022)traLe montagne russe vissute al Grande Fratello Vip e i dubbi sulla loro relazione sono solo un lontano ricordo per. Ora si mostrano più affiatati e innamorati che mai. In più occasioni hanno espresso la volontà di unirsi in matrimonio con rito L'articolo proviene da Novella 2000.

Alex Belli e la rivelazione di sua moglie: "Adesso facciamo l'amore due volte a settimana"ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo . Ed in questa circostanza la popolare ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua vita di ...Dopo le vicende turbolenti di cui si sono resi protagonisti al Grande Fratello Vip , è tornato ormai il sereno tra Alex Belli e. La coppia, che si mostra spesso in eventi, sfilate, compleanni ma anche in occasioni di lavoro e shooting fotografici in posti incantevoli, appare più unita che mai. Grande Fratello Vip, ... Alex Belli e Delia Duran, passione a Mykonos/ Ironia social: “Spontanei e naturali” A Nuovo Delia Duran rivela che lei e Alex Belli sono costretti ad avere meno rapporti intimi rispetto al passato e spiega perché ...Dopo un periodo un po’ turbolento nella casa del Grande Fratello, Delia Duran e Alex Belli sembrano aver appianato le loro divergenze e ora si dicono più innamorati che mai. Non hanno mai fatto ...