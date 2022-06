(Di venerdì 24 giugno 2022) Gli agenti del commissariato di Polizia dihanno chiamato l’investigativa “Uova in Camicia“. I loro controlli hanno portato a sventare una dellepiù grosse del, seguite costantemente da alcuni pregiudicati che, puntualmente, rifornivano l’intero mercato cittadino. Leggi anche:, nervoso ai controlli nascondeva cocaina in auto: arrestato Nove indagati Con l’ausilio degli agenti del XIII Distretto Aurelio, il personale del IV Distretto San Basilio, le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e il Soccorso Pubblico della Questura di Roma, gli agenti hanno potuto identificare 9 indagati. Tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, uno all’obbligo di dimora e cinque all’obbligo di firma. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati, a ...

Civitavecchia, sequestrati oltre 2,5 kg di droga: sventata la grossa attività di spaccio del territorio

