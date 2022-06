Capello | CorSport | “Lukaku devastante in Italia | Milan Maldini salva tutto”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 24 giugno 2022)- Fabioha rilasciato una grande intervista adove ad oggi ha rilasciato le sue parole su alcune situazioni in atto. LE SUE PAROLE ex allenatore e grande esperto di calcio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato di molti argomenti, iniziando dal ritorno diin: “C’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato. Qui lui è strabordante, non abbiamo gente in grado di fermarlo. Dybala? Non si discute come qualità. Se gli altri capiscono che quei tre possono farti vincere allora si sacrificano: è la discriminante”. Un parere anche sul: “La loro fortuna è avere uno comeche può trasmettere a tutti quella continuità che ti fa venire voglia di ...