Cadavere senza testa ritrovato sull' Appennino forlivese | si tratta di un uomo di 55 anni

Un Cadavere senza testa è stato trovato la notte scorsa sull'Appennino forlivese. Si tratta di Franco Severi, agricoltore di 55 anni che da alcuni giorni risultava scomparso. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio, non lontano dall'abitazione dell'uomo. Quando gli amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri. Così è avvenuta la macabra scoperta, intonro alle 21,30 di ieri sera.

