Brad Pitt, confessione la malattia: 'Non riconosco i volti delle persone'. Cos'è la prosopagnosia (Di venerdì 24 giugno 2022) Brad Pitt sconvolge i suoi fan. Dopo aver dichiarato di sentirsi alla fine della sua carriera, facendo capire che il suo ritiro si avvicina, ecco un'altra notizia che lascia a bocca aperta. In un'... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022)sconvolge i suoi fan. Dopo aver dichiarato di sentirsi alla fine della sua carriera, facendo capire che il suo ritiro si avvicina, ecco un'altra notizia che lascia a bocca aperta. In un'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Solitudine e depressione. La fama non è servita da scudo ai malesseri psicologici a Brad Pitt il quale in un'interv… - Francy23081990 : RT @_mariells: Facciamo un escherzo abbandonando la nave? Jessica fa quel comunicato. Iniziamo a perculare Brad Pitt da Braci? Lui comunic… - ParliamoDiNews : Prosopagnosia, cos`è la malattia di Brad Pitt?/ `Non riconosco i volti delle persone` #prosopagnosia #cosè… - Cartafe87 : RT @_mariells: Facciamo un escherzo abbandonando la nave? Jessica fa quel comunicato. Iniziamo a perculare Brad Pitt da Braci? Lui comunic… - Anastas55645412 : RT @_mariells: Facciamo un escherzo abbandonando la nave? Jessica fa quel comunicato. Iniziamo a perculare Brad Pitt da Braci? Lui comunic… -