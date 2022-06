Borsa: Europa allunga con NY, Milano +1,3% e spread a 199 (Di venerdì 24 giugno 2022) Borse europee sempre ben impostate dopo l'avvio positivo di Wall Street. I listini del Vecchio Continente provano il rimbalzo dopo che ieri l'indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso ai minimi da febbraio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Borse europee sempre ben impostate dopo l'avvio positivo di Wall Street. I listini del Vecchio Continente provano il rimbalzo dopo che ieri l'indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso ai minimi da febbraio ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa allunga con NY, Milano +1,3% e spread a 199: Parigi la migliore (+3,2%). Saipem Ko. In calo il gas (-… - ForexOnlineMeIt : Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno - Borsa Italiana - fabriziox23 : RT @SaracomemeSara: SIAMO L'EUROPA CHE ARMA! - In marcia verso la vittoria - infoiteconomia : Borsa: Europa al rimbalzo, +1% Milano a meta' seduta ma Saipem scivola ancora - Il Sole 24 ORE -