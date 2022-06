Un uomo ha speso oltre 15mila euro per trasformarsi in un collie (Di giovedì 23 giugno 2022) Un uomo giapponese, da sempre appassionato di cani e cosplay, ha deciso di spendere oltre 15 mila euro per trasformarsi in un collie. Alla domanda sul perché abbia scelto proprio un collie, Toko-San (questo il nome dell’uomo) ha dato una risposta piuttosto enigmatica: “Ho scelto un collie perché sembra reale quando lo indosso”. Per realizzare questo suo sogno ai confini della realtà, Toko-San si è avvalso dell’aiuto di una società che produce costumi di scena per il cinema e la televisione, l’azienda giapponese Zeppet. Dato l’enorme lavoro richiesto (i sarti hanno avuto bisogno di ben 40 giorni per ultimare il lavoro) il costo dell’intera operazione è stato di ben 15.709 euro. Si può dire, però, che ne è decisamente valsa la pena: la ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 giugno 2022) Ungiapponese, da sempre appassionato di cani e cosplay, ha deciso di spendere15 milaperin un. Alla domanda sul perché abbia scelto proprio un, Toko-San (questo il nome dell’) ha dato una risposta piuttosto enigmatica: “Ho scelto unperché sembra reale quando lo indosso”. Per realizzare questo suo sogno ai confini della realtà, Toko-San si è avvalso dell’aiuto di una società che produce costumi di scena per il cinema e la televisione, l’azienda giapponese Zeppet. Dato l’enorme lavoro richiesto (i sarti hanno avuto bisogno di ben 40 giorni per ultimare il lavoro) il costo dell’intera operazione è stato di ben 15.709. Si può dire, però, che ne è decisamente valsa la pena: la ...

Pubblicità

Ilsuperbo89 : Siiiiiii LUI. LUI. Andrea D'Inghilterra!!! Il SUO giorno. Il fiore è sbocciato! Quanto tempo ad aspettarti. Quanto… - GiuseppePaciol1 : RT @sabripillot: Mario è stato un uomo leale, generoso, autentico, con la schiena dritta, che non ha mai accettato compromessi. Ha speso la… - TizianaLovi : RT @sabripillot: Mario è stato un uomo leale, generoso, autentico, con la schiena dritta, che non ha mai accettato compromessi. Ha speso la… - GSgarbo : RT @sabripillot: Mario è stato un uomo leale, generoso, autentico, con la schiena dritta, che non ha mai accettato compromessi. Ha speso la… - LiberaMartha : RT @sabripillot: Mario è stato un uomo leale, generoso, autentico, con la schiena dritta, che non ha mai accettato compromessi. Ha speso la… -