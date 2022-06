Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 19:10 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in Germania in apertura del Reno come gli pare in seguito al recente riduzione della fornitura di gasdotti dalla Russia Attiva l’allarme nel piano di emergenza interno prevede tre step allerta allarme ed emergenza il Governo guidato da olaf ultra deciso di passare allo step 2 d’allerta adesso La Germania ha virato verso l’allarme la comunicazione già arrivata sul tavolo del ministro dell’economia che immediatamente al momento l’approvvigionamento del gas è garantito il parlamento europeo ha approvato con 529 voti a favore 45 Contrari 14 astenuti la relazione in cui chiede di concedere immediatamente lo status di paese candidato Ué al Ucraina e alla Moldavia la relazione indica la volontà dell’aula anche di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in Germania in apertura del Reno come gli pare in seguito al recente riduzione della fornitura di gasdotti dalla Russia Attiva l’allarme nel piano di emergenza interno prevede tre step allerta allarme ed emergenza il Governo guidato da olaf ultra deciso di passare allo step 2 d’allerta adesso La Germania ha virato verso l’allarme la comunicazione già arrivata sul tavolo del ministro dell’economia che immediatamente al momento l’approvvigionamento del gas è garantito il parlamento europeo ha approvato con 529 voti a favore 45 Contrari 14 astenuti la relazione in cui chiede di concedere immediatamente lo status di paese candidato Ué al Ucraina e alla Moldavia la relazione indica la volontà dell’aula anche di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ZonaBianconeri : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria: idea #Pjaca per l’attacco. È in scadenza con la #Juventus - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: idea #Pjaca per l’attacco. È in scadenza con la #Juventus - paolaup2 : Con il burattinaio bolognese Riccardo Pazzaglia che racconta la sua esperienza Covid prosegue la rassegna 'La conqu… -