Ucraina candidata all’ingresso nell’Unione europea: il Consiglio Ue dà il via libera. Ok anche alla Moldavia (Di giovedì 23 giugno 2022) L’Ucraina ha acquisito lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Unione europea. Lo ha deciso il Consiglio Ue oggi a Bruxelles, dando formalmente il via libera allo medesimo status anche alla Moldavia, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde anche alla “prospettiva europea” per la Georgia. “Oggi è un buon giorno per l’Europa. Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia europea. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma”, scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’ha acquisito lo status di Paese candidato. Lo ha deciso ilUe oggi a Bruxelles, dando formalmente il viaallo medesimo status, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde“prospettiva” per la Georgia. “Oggi è un buon giorno per l’Europa. Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky,presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma”, scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der ...

