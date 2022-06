Terrore ai Mondiali di nuoto: un malore, l’atleta va giù all’improvviso. Cosa succede in quei momenti (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande paura ai Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest. Durante la prova della gara del singolo libero nel sincronizzato che si stava svolgendo alla Szechy pool, la statunitense atleta Anita Alvarez ha perso i sensi finendo nel fondo vasca. Nessuno degli addetti è intervenuto, fino a quando l’allenatrice spagnola della squadra Usa di sincronizzato Andrea Fuentes si è gettata in acqua e ha salvato la vita della ragazza. È solo grazie a lei che la giornata di gare alla Szechy pool non si è trasformata in un dramma. La sincronette Anita Alvarez, del team Usa, 25 anni, si è sentita male e invece di risalire dopo un’evoluzione in acqua ha cominciato a crollare verso il fondo della piscina. Mondiali di nuoto, Anita Alvarez sviene in acqua e l’allenatrice la salva Come detto è stata tanta la paura ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande paura aidiche si stanno svolgendo a Budapest. Durante la prova della gara del singolo libero nel sincronizzato che si stava svolgendo alla Szechy pool, la statunitense atleta Anita Alvarez ha perso i sensi finendo nel fondo vasca. Nessuno degli addetti è intervenuto, fino a quando l’allenatrice spagnola della squadra Usa di sincronizzato Andrea Fuentes si è gettata in acqua e ha salvato la vita della ragazza. È solo grazie a lei che la giornata di gare alla Szechy pool non si è trasformata in un dramma. La sincronette Anita Alvarez, del team Usa, 25 anni, si è sentita male e invece di risalire dopo un’evoluzione in acqua ha cominciato a crollare verso il fondo della piscina.di, Anita Alvarez sviene in acqua e l’allenatrice la salva Come detto è stata tanta la paura ...

