Tennis: Wta Eastbourne, Giorgi in semifinale (Di giovedì 23 giugno 2022) Eastbourne, 23 giu. -(Adnkronos) - Camila Giorgi approda senza difficoltà in semifinale al torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e cinque minuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022), 23 giu. -(Adnkronos) - Camilaapproda senza difficoltà inal torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la bulgara Viktoriya Tomova, numero 128 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e cinque minuti.

