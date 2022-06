Russia, Lukashenko vola a San Pietroburgo a prendere ordini da Putin (Di giovedì 23 giugno 2022) Guerra in Ucraina , il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov , ha confermato che Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko hanno in programma un incontro a San Pietroburgo sabato 25 giugno: lo riporta l'... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) Guerra in Ucraina , il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov , ha confermato che Vladimire Aleksandrhanno in programma un incontro a Sansabato 25 giugno: lo riporta l'...

Pubblicità

globalistIT : - aleappo53 : RT @lanf64: L’esercito bielorusso ha iniziato esercitazioni vicino al confine ucraino Altra 'operazione speciale'? #PutinWarCriminal #Zel… - FraLauricella : Peskov 'Oggi e domani, #lukashenko è in visita informale in #Russia, incontrerà #Putin a Zavidovo'.… - LupodiBrughiera : RT @Lukyluke311: Lukashenko è in Russia giovedì-venerdì, incontra Putin a Zavidovo - Peskov - Lukyluke311 : Lukashenko è in Russia giovedì-venerdì, incontra Putin a Zavidovo - Peskov -