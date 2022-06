Rifiuti, 30 anni di Cic: dall'organico 35 mln di tonnellate di compost (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Oltre 100 milioni di tonnellate di Rifiuti organici raccolte, trasformate in 35 milioni di tonnellate di compost, con 65 milioni di tonnellate di CO2 equivalente evitate. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti nei primi 30 anni di attività dal Cic, Consorzio italiano compostatori. La ricorrenza è stata celebrata presso Nazionale Spazio Eventi a Roma con l'evento “1992 - 2022 dalla terra alla Terra. Il Consorzio Italiano compostatori compie 30 anni. Visioni, esperienze, prospettive”. Durante l'evento il Cic ha fatto il punto sulla bioeconomia in Italia e, in particolare, sulla filiera del biowaste che, dal rifiuto organico, è in grado di produrre fertilizzante rinnovabile come il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) - Oltre 100 milioni didiorganici raccolte, trasformate in 35 milioni didi, con 65 milioni didi CO2 equivalente evitate. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti nei primi 30di attività dal Cic, Consorzio italianoatori. La ricorrenza è stata celebrata presso Nazionale Spazio Eventi a Roma con l'evento “1992 - 2022a terra alla Terra. Il Consorzio Italianoatori compie 30. Visioni, esperienze, prospettive”. Durante l'evento il Cic ha fatto il punto sulla bioeconomia in Italia e, in particolare, sulla filiera del biowaste che, dal rifiuto, è in grado di produrre fertilizzante rinnovabile come il ...

