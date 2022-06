Pubblicità

LA NAZIONE

La ragazza era già stata sottoposta in passato a maltrattamenti. L'uomo è stato denunciato dalla ...La Procura dicontesta all'uomo diversi episodio di violenza con botte, insulti, minacce di ... quando si è trovata di fronte il marito che l'avrebbe aggredita e, solo l'intervento di ... Perugia: picchiata dal marito per strada, giovane donna aiutata dai passanti Perugia, 23 giugno 2022 - Dopo mesi di violenze, una giovane donna sarebbe stata di nuovo aggredita, in strada, a Ponte San Giovanni, dal marito, che è stato denunciato dalla polizia per maltrattament ...Picchiata dall’ex compagno e chiusa in camera per diverse ore. È l’incubo che avrebbe subito una donna residente nel Perugino. Secondo quanto ricostruito in prima battuta, la donna avrebbe ricevuto ne ...