Per la siccità si va verso un decreto ' ad hoc' per la dichiarazione dello stato di emergenza

AGI - Per rispondere alla siccità che attanaglia l'Italia è stato istituito un coordinamento tra i tutti i ministeri interessati e la Protezione civile sul fronte delle infrastrutture, delle competenze regionali e degli eventuali ristori e si va verso un decreto 'ad hoc' per la dichiarazione dello stato di emergenza. Dopo una riunione a cui hanno partecipato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il sottosegretario Gian Marco Centinaio e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è stato affidato alle Regioni il compito di individuare i criteri da far pervenire alla Protezione Civile che predisporrà un Dpcm per il Consiglio dei Ministri. È stato deciso che "si potrà proclamare lo 'stato di emergenza".

