Paquetà si taglia un dito mentre gioca con l’aquilone | sarà operato

L'ex Milan, Lucas Paquetà, ha annunciato su Twitter di essersi tagliato un dito mentre giocava con un aquilone. Sta bene, rassicura, ma per non avere problemi in futuro ha deciso di sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico di riparazione. «Ricordare i giochi che facevamo da bambini ha anche delle conseguenze. Oggi ho fatto volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. È tutto a posto, ma per evitare problemi di movimento in futuro, domani mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Ma è tutto a posto». Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta ...

