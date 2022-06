Nuoto | Lorenzo Zazzeri a caccia di un sogno | la medaglia nei 50 sl a Budapest è un obiettivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) No, non è solo un bravo staffettista.si era tolto l’anno scorso l’immensa soddisfazione di essere uno degli alfieri d’argento della 4×100 stile liberota alle Olimpiadi di Tokyo, un risultato mai ottenuto dalla selezione del Bel Paese ai Giochi. Il suo incedere in vasca, specie nelle prove a squadre, si è confermato a più riprese confortante, ma il toscano si è voluto togliere con insistenza questa etichettatura un po’ limitativa del suo essere agonista. E così i Mondiali 2022 a(Ungheria) sono stati in funzione di ciò. Nella rassegna iridata nella quale il leader tricolore, Alessandro Miressi, non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto,ha fatto vedere cose eccellenti, migliorando i propri riscontri perché la prima sfida è con se stessi e poi con gli ...