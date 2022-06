Nuoto, allenatrice Alvarez: “Ero spaventata perchè non respirava, è stata l’apnea più veloce della mia carriera” (Di giovedì 23 giugno 2022) Andrea Fuentes, allentarice della sincronetta statunitense Anita Alvarez, ha raccontato al Mundo Deportivo gli attimi concitati del salvataggio della sua atleta ai Mondiali di Budapest. Al termine della sua performance in piscina, infatti, la Alvarez ha completamente perso i sensi, non riuscendo a tornare in superficie. La sua allenatrice allora non ha esitato e si è tuffata per prestarle soccorso, come lei stessa racconta con le seguenti parole: “Mi sono tuffata in acqua perche’ ho visto che nessun bagnino l’ha fatto. Ero un po’ spaventata perchè non respirava. Mi sono tuffata e ho cercato di raggiungerla il piu’ velocemente possibile”. Sempre l’allenatrice poi ha aggiunto: “Penso che sia ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Andrea Fuentes, allentaricesincronetta statunitense Anita, ha raccontato al Mundo Deportivo gli attimi concitati del salvataggiosua atleta ai Mondiali di Budapest. Al terminesua performance in piscina, infatti, laha completamente perso i sensi, non riuscendo a tornare in superficie. La suaallora non ha esitato e si è tuffata per prestarle soccorso, come lei stessa racconta con le seguenti parole: “Mi sono tuffata in acqua perche’ ho visto che nessun bagnino l’ha fatto. Ero un po’non. Mi sono tuffata e ho cercato di raggiungerla il piu’mente possibile”. Sempre l’poi ha aggiunto: “Penso che sia ...

