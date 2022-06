Non piove in Italia, è emergenza siccità (Di giovedì 23 giugno 2022) In Italia è sempre più alta l’allerta siccità. La scarsità di piogge sta suscitando preoccupazione al punto che è stato già avviato un tavolo con Regioni e Protezione Civile per cercare di arginare un problema che, secondo le previsioni, durerà ancora settimane.La situazione è grave per gli agricoltori e il livello di rischio è considerato già alto nelle regioni del Nord Italia. “La criticità – spiega Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile – riguarda l’idropotabile, ma anche l’agricoltura e l’approvvigionamento energetico. Non piove da settimane il cuneo salino è risalito di decine di chilometri e inquina l’acqua irrigua. Le tendenze non sono positive, nelle prossime settimane non ci sarà una inversione di tendenza. Tra l’altro questi periodi di siccità potranno essere alternati da possibili ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Inè sempre più alta l’allerta. La scarsità di piogge sta suscitando preoccupazione al punto che è stato già avviato un tavolo con Regioni e Protezione Civile per cercare di arginare un problema che, secondo le previsioni, durerà ancora settimane.La situazione è grave per gli agricoltori e il livello di rischio è considerato già alto nelle regioni del Nord. “La criticità – spiega Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile – riguarda l’idropotabile, ma anche l’agricoltura e l’approvvigionamento energetico. Nonda settimane il cuneo salino è risalito di decine di chilometri e inquina l’acqua irrigua. Le tendenze non sono positive, nelle prossime settimane non ci sarà una inversione di tendenza. Tra l’altro questi periodi dipotranno essere alternati da possibili ...

