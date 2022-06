Multe per il codice della strada, ecco gli aumenti in arrivo - Economia - quotidiano.net (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giugno 2022 - Multe per infrazioni al nuovo codice della strada 2022 : aumenti in vista. Intanto da lunedì 27 giugno , ricorda l' Asaps di Giordano Biserni , crescono del 7% i costi postali ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giugno 2022 -per infrazioni al nuovo2022 :in vista. Intanto da lunedì 27 giugno , ricorda l' Asaps di Giordano Biserni , crescono del 7% i costi postali ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Calciobalilla, flipper, persino tavoli ping pong per un decreto Agenzia Dogane dal primo giugno devono ottenere una… - repubblica : Conte resta in trincea: 'Noi nel governo, per ora'. Mega-multe agli scissionisti [di Lorenzo De Cicco] - enpaonlus : Dalla collaborazione tra ENPA e il Comune di Carmignano nuove regole per punire chi maltratta gli animali. Un esemp… - MaMaurizi9 : RT @Beaoh11: Soluzione vincente per affrontare l'inverno, può essere utilizzato di tutto: multe per novax, documenti contabili di Banca Etr… - maryfagi : RT @edorixi: ?? Con tutti i problemi che abbiamo, per qualcuno le priorità sono le multe per il biliardino e legalizzare la cannabis. Ma vi… -