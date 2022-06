Milan, Traore firmerebbe subito: il Sassuolo chiede 25 milioni (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri pensano a Traore nel ruolo di trequartista, il calciatore firmerebbe subito Se non dovesse arrivare Renato Sanches – per il quale il PSG ha più disponibilità economica – Hamed Junior Traore rappresenta più di un’idea per il Milan. A luglio, dopo i rinnovi di Maldini e Massara, l’affare con il Sassuolo potrebbe entrare nel vivo. Il Leeds è l’unica squadra che oggi ha fatto passi concreti per il gioiellino neroverde: ma il Diavolo non pare spaventato. Carnevali ascolta offerte da 25 milioni, anche articolate. Quanto all’opzione a favore della Juve esistita in passato, è svanita. Di sicuro se il Milan farà l’offerta giusta il giocatore firmerà subito. Lo scrive La Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: i rossoneri pensano anel ruolo di trequartista, il calciatoreSe non dovesse arrivare Renato Sanches – per il quale il PSG ha più disponibilità economica – Hamed Juniorrappresenta più di un’idea per il. A luglio, dopo i rinnovi di Maldini e Massara, l’affare con ilpotrebbe entrare nel vivo. Il Leeds è l’unica squadra che oggi ha fatto passi concreti per il gioiellino neroverde: ma il Diavolo non pare spaventato. Carnevali ascolta offerte da 25, anche articolate. Quanto all’opzione a favore della Juve esistita in passato, è svanita. Di sicuro se ilfarà l’offerta giusta il giocatore firmerà. Lo scrive La Gazzetta dello ...

Pubblicità

Leaogoat17 : @Gazzetta_it Perciò ricapitolando il Milan vuole Dybala ,traore,scamacca,Berardi,Dybala,raspadori,lang,de ketelaere… - MilanClubCaorle : RT @MilanNewsit: MN - Guerri: 'Junior Traore giocatore da Milan, è uno dei migliori nell'attaccare la profondità' - AloBrasil1974 : Quindi secondo la rosea se salta Sanches il Milan vira su Traorè che costa più di Renatino… ?? Carnevali dai che ent… - LSerpericci : @Gazzetta_it Traore-milan, è fatta Si attendono solo i soldi - CapitanFarris : @Gazzetta_it Traore-Milan avanti tutta ecco il piano rossonero is the new Scamacca-Milan avanti tutta ecco il piano rossonero? -