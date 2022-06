Pubblicità

TV7Benevento : Migranti: Crippa (Lega), 'se Pd ossessionato da Salvini esca da governo' - -

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

... hanno risposto al mio invito - sottolinea Daniele- producendo la propria visione angelica. ... Genova fu infatti il porto di partenza per oltre otto milioni didiretti in Sud America e ...... hanno risposto al mio invito - sottolinea Daniele- producendo la propria visione angelica. ... Genova fu infatti il porto di partenza per oltre otto milioni didiretti in Sud America e ... Casa degli Angeli, dalla Iglesia de Los Angeles al Porto Antico Se poi i cosiddetti Dem sono così ossessionati dalla presenza di Salvini nella maggioranza di governo, possono pure andarsene. Chissà se ce la faranno a restare senza poltrone”. Così il deputato e ...