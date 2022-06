Meteo, caldo africano fino al weekend: nuovo aumento delle temperature (Di giovedì 23 giugno 2022) La situazione Meteo sulla penisola italiana continuerà ad essere condizionata dall’anticiclone Caronte: le temperature ancora in aumento. Il Meteo italiano continuerà ad essere condizionato dall’anticiclone Caronte, che diffonderà l’aria rovente su tutte le regioni. Infatti avremo un nuovo aumento delle temperature, una situazione che si replicherà fino al weekend: tutte le previsioni. fino al weekend L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) La situazionesulla penisola italiana continuerà ad essere condizionata dall’anticiclone Caronte: leancora in. Ilitaliano continuerà ad essere condizionato dall’anticiclone Caronte, che diffonderà l’aria rovente su tutte le regioni. Infatti avremo un, una situazione che si replicheràal: tutte le previsioni.alL'articolo proviene da Inews24.it.

