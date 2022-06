La conduttrice sarebbe pronta a tornare in televisione: le parole che fanno ben sperare (Di giovedì 23 giugno 2022) Ospite in un noto programma, la conduttrice ha lasciato intendere di essere pronta ad un ritorno in televisione: i fan non chiedono altro! L’abbiamo vista al timone di tante seguitissime trasmissioni, ma dopo trent’anni di carriera l’anno scorso ha sentito il bisogno di ritirarsi dalla tv e prendersi un periodo di pausa. Qualche settimana fa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 giugno 2022) Ospite in un noto programma, laha lasciato intendere di esseread un ritorno in: i fan non chiedono altro! L’abbiamo vista al timone di tante seguitissime trasmissioni, ma dopo trent’anni di carriera l’anno scorso ha sentito il bisogno di ritirarsi dalla tv e prendersi un periodo di pausa. Qualche settimana fa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

BurgisRic : RT @ciaveterotto: @Controcorrentv @NFratoianni la bonino bacchetta la conduttrice pubblicamente perché ha dovuto subire lo sbilanciamento c… - GiovanniAgost20 : Per uno come me, amante dei gatti e papà felice di quattro esemplari, sentire la conduttrice del programma salutare… - ciaveterotto : @Controcorrentv @NFratoianni la bonino bacchetta la conduttrice pubblicamente perché ha dovuto subire lo sbilanciam… - Fra_Di_Dato : @geascanca Se non fosse così, non sarebbe una conduttrice di un programma politico in rai - giuliaprivato : @Alessan99674341 @regole_senza @fabiofabbretti Una Blasi per esempio sarebbe un colpaccio. Conduttrice professionis… -