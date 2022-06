Intermediari di Gabriel Jesus e agenti di Ibañez a Casa Milan | i dettagli

Pubblicità

calciomercatoit : ?? - PianetaMilan : Intermediari di #GabrielJesus e agenti di #Ibañez a #CasaMilan: i dettagli #Calciomercato #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Intermediari di Gabriel Jesus e agenti di Ibañez della Roma in visita a Casa Milan: Come riportato da calciomercato… - andmargheritoni : RT @calciomercatoit: ?? - WgAlenta : RT @calciomercatoit: ?? -

Milan News

... nel pomeriggio nella sede rossonera è andato in scena un incontro con gli agenti italiani di Douglas Luiz ( che curano anche gli interessi di Ibanez e sono gliper l'Italia di...A Casa Milan giornata di vertici: incontro con glidiJesus e soci italiani di BertolucciSummit di mercato in Casa Milan. Nella sede del club rossonero si sono presentato glidiJesus e soci italiani di ... Intermediari di Gabriel Jesus e agenti di Ibañez della Roma in visita a Casa Milan Come riportato da calciomercato.it, oggi a Casa Milan era presente Lodovico Spinosi, tra gli altri agente italiano di Roger Ibañez della Roma e intermediario di Gabriel Jesus del ...Come riportato da calciomercato.it, oggi a Casa Milan era presente Lodovico Spinosi, tra gli altri agente italiano di Roger Ibañez della Roma e intermediario di Gabriel Jesus del Manchester City; ...