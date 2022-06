Imu sulle aree fabbricabili, arriva la svolta: sarà calcolata sui valori 2019 anche per gli anni passati (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiImu sulle aree fabbricabili: via libera dalla giunta di palazzo Mosti a un piano utile a cancellare le numerose vertenze in atto. Una situazione che a Benevento si trascina da anni e che ha origine nella delibera con cui nel giugno del 2013 il Consiglio Comunale provvedeva alla riclassificazione delle aree fabbricabili, determinandone i valori. Dal 2013 in avanti, – ricorda la delibera approvata oggi dall’esecutivo Mastella – il servizio tributi ha elaborato e notificato un rilevante numero di avvisi di accertamento per il recupero dell’Imu nei confronti di contribuenti titolari di aree fabbricabili sulla base del valore venale unitario, ossia riferito al mq di superficie, attribuito alle varie ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiImu: via libera dalla giunta di palazzo Mosti a un piano utile a cancellare le numerose vertenze in atto. Una situazione che a Benevento si trascina dae che ha origine nella delibera con cui nel giugno del 2013 il Consiglio Comunale provvedeva alla riclassificazione delle, determinandone i. Dal 2013 in avanti, – ricorda la delibera approvata oggi dall’esecutivo Mastella – il servizio tributi ha elaborato e notificato un rilevante numero di avvisi di accertamento per il recupero dell’Imu nei confronti di contribuenti titolari disulla base del valore venale unitario, ossia riferito al mq di superficie, attribuito alle varie ...

