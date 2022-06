Frodi per oltre 5,6 miliardi di euro con i bonus fiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) «Le indagini più recenti confermano l’interesse della criminalità per gli aiuti destinati a famiglie e imprese. Emblematico l’esempio dei bonus fiscali: la possibilità illimitata di circolazione dei crediti prevista dalla normativa emergenziale è stata strumentalizzata per scopi illeciti, inducendo il legislatore a intervenire per contrastare il fenomeno». Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, riporta sul Corriere i numeri dell’attività delle Fiamme Gialle nel contrasto delle Frodi sui bonus fiscali: «Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, di concerto con l’Agenzia delle entrate, abbiamo scoperto Frodi per oltre 5,6 miliardi di euro e sequestrato crediti inesistenti per 2,5 miliardi. Le ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) «Le indagini più recenti confermano l’interesse della criminalità per gli aiuti destinati a famiglie e imprese. Emblematico l’esempio dei: la possibilità illimitata di circolazione dei crediti prevista dalla normativa emergenziale è stata strumentalizzata per scopi illeciti, inducendo il legislatore a intervenire per contrastare il fenomeno». Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, riporta sul Corriere i numeri dell’attività delle Fiamme Gialle nel contrasto dellesui: «Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, di concerto con l’Agenzia delle entrate, abbiamo scopertoper5,6die sequestrato crediti inesistenti per 2,5. Le ...

