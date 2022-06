Europei di scherma | dominio azzurro nella gara di fioretto femminile

Pubblicità

juventusfc : Complimenti a Daniele Garozzo e agli azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di scher… - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA SUL TETTO D'EUROPA! ?????? Dopo 23 anni gli azzurri vincono la medaglia d'oro agli Europei nella spada… - Eurosport_IT : FANTASTICIIIIIII! ?????? 23 anni dopo, l'Italia è di nuovo campione d'Europa nella spada a squadre maschile! ????????… - merimanzini : RT @Eurosport_IT: FANTASTICIIIIIII! ?????? 23 anni dopo, l'Italia è di nuovo campione d'Europa nella spada a squadre maschile! ???????? #Antalya… - gnemaff : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA TORNA SUL TETTO D'EUROPA! ?????? Dopo 23 anni gli azzurri vincono la medaglia d'oro agli Europei nella spada a squ… -

Così Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana, commenta il bottino record di 14 medaglie conquistato dalla Nazionale azzurra in Turchia, che ha portato l'Italia in cima al Medagliere.Roma, 23 giugno 2022. Alessio Foconi, ternano classe '89, sale sul podio e conquista l'oro nel fioretto maschile con Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Orgoglio per l'Università ...Frascati (Rm) – E’ stato un campionato europeo da urlo per i colori del Frascati Scherma. Da Antalya, in Turchia, gli atleti del club tuscolano sono tornati con cinque medaglie: tre individuali e due ...Doppietta d’argento. Dolce Antalya per la salernitana Rossella Gregorio. Nella prova individuale e in quella a squadre sempre a podio la sciabolatrice classe 1990. L’atleta ...