Criminalità informatica : quanto costa l'accesso alla tua azienda ? (Di giovedì 23 giugno 2022) I nostri esperti hanno studiato il mercato nero dell'accesso iniziale che apre le porte alle infrastrutture di molte aziende. Quando i media parlano di un'azienda attaccata da un ransomware, molti si immaginano la seguente situazione: degli abili hacker creano un pericoloso malware; poi studiano a lungo un modo per hackerare l'azienda e infine ci riescono e criptano i dati confidenziali dell'azienda in questione. Per questo motivo, alcuni imprenditori sono ancora convinti che la loro azienda non sia abbastanza interessante da indurre i criminali a impiegare così tante risorse per hackerarla. In realtà, le cose non potrebbero essere più diverse. Un cyber-criminale moderno, infatti, non crea da solo il malware, ma lo affitta, e non spende risorse nel cercare di hackerare il suo obiettivo: si rivolge ...

