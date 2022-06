Calcio | assemblea Lega B approva all' unanimità il budget 2022 23

Pubblicità

L', informa la stessa Lega, ha approvato all'unanimità il budget 2022/2023, "ancora una volta contraddistinto da un'ottimizzazione dei costi, da un miglior efficientamento delle risorse e da ...La Lega di Serie A ha convocato un'per il prossimo giovedì 30 giugno . Un impegno importante e ricco di temi: in agenda, infatti, ilfemminile, gli accordi collettivi, la media company, i diritti tv per quanto concerne ...L'assemblea della Lega serie B si è riunita a Milano sotto la presidenza di Mauro Balata che ha dato il benvenuto alle nuove società che parteciperanno al prossimo campionato che, ha sottolineato, "ve ...Adnkronos) - Giovedì 30 giugno è stata convocata una nuova assemblea della Lega Serie A nella sede di ... le strategie per i diritti tv del triennio 2024/27, il calcio femminile, il tema della media ...