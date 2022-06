Biliardini salvi: un emendamento al dl Pnrr elimina l’obbligo di certificazione (e le multe) (Di giovedì 23 giugno 2022) Biliardini salvi negli stabilimenti balneari e nelle sale giochi di tutta Italia. In base a una norma inserita nel maxiemendamento al nuovo decreto legge Pnrr approvato in Senato, entro il 15 novembre di ogni anno l’Agenzia delle Dogane dovrà stilare l’elenco degli apparecchi “meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi” (tra cui rientrano i calciobalilla) che resteranno esenti dall’obbligo di verifica tecnica e conseguente nullaosta da parte della stessa Agenzia e quindi non rischieranno sanzioni (fino a quattromila euro). Si risolve così un pasticcio normativo nato da una determina direttoriale emessa il 18 maggio dalle Dogane, che – allo scopo di distinguere i giochi che prevedono vincite in denaro da quelli che non ne prevedono – aveva introdotto un obbligo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)negli stabilimenti balneari e nelle sale giochi di tutta Italia. In base a una norma inserita nel maxial nuovo decreto leggeapprovato in Senato, entro il 15 novembre di ogni anno l’Agenzia delle Dogane dovrà stilare l’elenco degli apparecchi “meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi” (tra cui rientrano i calciobalilla) che resteranno esenti daldi verifica tecnica e conseguente nullaosta da parte della stessa Agenzia e quindi non rischieranno sanzioni (fino a quattromila euro). Si risolve così un pasticcio normativo nato da una determina direttoriale emessa il 18 maggio dalle Dogane, che – allo scopo di distinguere i giochi che prevedono vincite in denaro da quelli che non ne prevedono – aveva introdotto un obbligo di ...

