Battiti Live, l'amico di Rhove si lancia dal palco e piomba sulla folla, tre adolescenti finiscono in ospedale: "Lui è scappato, pronti a denunciare" – VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) La moda di gettarsi sulla folla dal palco è tornata in voga nell'ultimo periodo, ma non sempre i fan sono pronti a prendere al volo i propri beniamini e questo può rivelarsi pericoloso sia per l'artista che per gli spettatori. Se Damiano dei Maneskin non ha mai avuto problemi, anzi, e i VIDEO dei suoi "atterraggi" sul pubblico hanno fatto il giro del web, c'è a chi è andata decisamente peggio. Come è successo durante Battiti Live, evento musicale trasmesso da Italia 1: un componente della crew del rapper Rhove, che si stava esibendo con la hit "Shakerando", si è gettato all'improvviso dal palco in modo violento sul pubblico sottostante, schiacciando letteralmente tre ragazzi. La scena è stata immortalata da uno dei presenti e il ...

