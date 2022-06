Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, 51 i fuoriusciti: Lega primo gruppo a Camera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono ufficialmente 51 – dopo la comunicazione stamattina in aula del presidente Roberto Fico – i fuoriusciti dai 5 Stelle che con Luigi Di Maio hanno formato il nuovo gruppo ‘Insieme per il futuro’ a Montecitorio. La Scissione toglie ai 5 Stelle di Giuseppe Conte il ‘primato’ di gruppo più numeroso. Ora è la Lega di Matteo Salvini la prima forza, in termini di numeri, alla Camera con 132 deputati. Seguono i 5 Stelle con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Il gruppo dei dimaiani diventa il sesto per consistenza numerica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono ufficialmente 51 – dopo la comunicazione stamattina in aula del presidente Roberto Fico – idai 5che con Luigi Di Maio hanno formato il nuovo‘Insieme per il futuro’ a Montecitorio. Latoglie ai 5di Giuseppe Conte il ‘primato’ dipiù numeroso. Ora è ladi Matteo Salvini la prima forza, in termini di numeri, allacon 132 deputati. Seguono i 5con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Ildei dimaiani diventa il sesto per consistenza numerica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

